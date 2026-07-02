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14:06, 2 июля 2026Экономика

Российский экспорт растительных масел резко вырос

Минсельхоз: Экспорт российских растительных масел вырос в 2026 году на 22 %, до $4,9 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В январе-мае текущего года производство растительных масел увеличилось в России на 12,5 процента, до 4,7 миллиона тонн, а экспорт отечественной масложировой продукции вырос еще более резко — на 22 процента, до 4,9 миллиарда долларов (по информации на 28 июня). Данные привели в Минсельхозе РФ.

При этом более половины поставок за рубеж пришлось на подсолнечное масло. Его экспорт подскочил на 23 процента, до 2,7 миллиарда долларов.

«Крупнейшими покупателями стали Индия, Турция, Иран, Республика Беларусь и Китай, также существенно вырос экспорт в страны ЕАЭС и Ближнего Востока», — отметили в пресс-службе. Там также уточнили, что выпуск соевого масла в указанный период вырос на 19,4 процента, а подсолнечного — на 9,4 процента.

Как стало известно на этой неделе, пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ составит в июле 3294,2 рубля за тонну, что почти втрое больше июньских 1337,5 рубля.

Размер пошлин согласно механизму «подсолнечного демпфера» равен 70 процентам от разницы между базовой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Базовая цена на подсолнечное масло составляет 90 750 рублей за тонну, индикативная — 1297,2 доллара за тонну.

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