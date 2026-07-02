Участник СВО заявил о попавших в ловушку бойцах «Ахмата» за два дня до окончания контракта

Участник СВО рассказал, что несколько бойцов «Ахмата» попали в дымовую ловушку

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Патриот рассказал о 12 попавших в дымовую ловушку бойцах «Ахмата». Его историю публикует Telegram-канал «Индия Ахмат МО РФ».

По словам военнослужащего, за два дня до окончания контракта позицию их группы обнаружили солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), и их начали обстреливать с FPV-дронов. Первый беспилотник залетел в подвальный гараж, где 12 бойцов пытались найти укрытие. Второй дрон разорвался у входа в подвал. Из-за взрыва возник пожар, в частности, воспламенилась зажигательная смесь.

«В тесных стенах подвала, окутанных дымом, начался ужас, но мы не сдавались, отчаянно пытаясь найти выход. Я — глубоко верующий человек, и в тот момент, когда надежда начала таять, я обратился к Богу», — вспомнил Патриот.

Боец рассказал, что один из его сослуживцев — военнослужащий с позывным Пряник — перестал подавать признаки жизни из-за едкого дыма, спасти его не удалось. Остальные бойцы смогли выбраться из ловушки, помогая раненым и ослабшим товарищам. «Кожа горела, легкие разрывались от кашля, но мы были живы. Все, кто вырвался из подвала, получили ожоги, но сейчас это было второстепенно», — добавил Патриот.

Далее бойцы забежали в ближайшую лесополосу, но попали под артиллерийский обстрел и налет украинских дронов. Из 12 военнослужащих осталось трое. Им удалось эвакуироваться. Пешком они прошли около восьми километров, после чего их госпитализировали.

Ранее сообщалось, как российские военные отвлекли внимание бойцов ВСУ и обнаружили сразу несколько их укрепрайонов в зоне проведения СВО. Это была одна из первых боевых задач в феврале 2022 года.