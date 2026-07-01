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13:49, 1 июля 2026Россия

Российский командир рассказал об одной из первых боевых задач на СВО в феврале 2022 года

Российские военные отвлекли внимание бойцов ВСУ и обнаружили сразу несколько их позиций
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные отвлекли внимание бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обнаружили сразу несколько их укрепрайонов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). О приведшем их сразу к нескольким позициям противника маневре рассказал командир с позывным Богучар в беседе с газетой «Красная звезда».

Речь идет об одной из первых боевых задач в феврале 2022 года. Тогда подразделению Богучара нужно было захватить укрепрайон ВСУ в районе Марьинки, который располагался на возвышенности.

«Обойти его было невозможно: вокруг поле, ни кустика, ни деревца, каждый метр просматривается и простреливается. Любое скопление людей — отличная мишень. С одной стороны, этакая неприступная крепость. С другой стороны, уверенный в неуязвимости своей позиции противник не ожидал, что пока его внимание будет отвлекать часть нашей группы, двое штурмовиков появятся с направления, откуда их никто не ждал», — вспомнил Богучар.

Военнослужащий рассказал, что бойцы ВСУ оказались в замешательстве и быстро сдались в плен, где уже рассказали о расположении других укрепрайонов на пути.

Ранее другой боец СВО с позывным Музыка рассказал о первой боевой задаче со впавшим в панику сослуживцем. С его слов, в момент обстрела у одного из бойцов случилась паническая атака, которая спровоцировала приступ астмы. Его удалось вывести в безопасное место.

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