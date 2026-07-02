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14:03, 2 июля 2026Мир

Реакция Туска на действия Зеленского вызвала возмущение в Польше

Экс-премьер Польши Моравецкий раскритиковал Туска из-за реакции на действия Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал нынешнего польского премьера Дональда Туска из-за его реакции на действия украинского лидера Владимира Зеленского. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети X.

«Дональд Туск всегда найдет время на дурацкие видео и манипулятивные твиты. Но когда Киев строит "пантеон героев" и заявляет, что никто не будет указывать им, кого почитать, — премьер-министр Польши молчит», — говорится в публикации.

Моравецкий добавил, что в вопросах Волыни, УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) и лидера «Организации украинских националистов» (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры Польше не нужен «инфлюэнсер, который в TikTok рассказывает о пицце и журеке». «Нужен премьер-министр, который защищает польскую память и польские государственные интересы!» — подчеркнул экс-премьер страны.

Ранее Матеуш Моравецкий заявил, что Киев заплатит за решение Владимира Зеленского создать «пантеон героев» Украины. Он подчеркнул, что трудно представить евроинтеграцию страны, официально почитающей военных преступников.

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