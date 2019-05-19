Турция задумалась о совместном с Россией производстве С-500

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах совместного с Россией производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500. Об этом он сообщил в эфире NTV.

По его словам, после закупок систем С-400 у Москвы «речь пойдет и о С-500, в том числе их совместном производстве». Он подчеркнул, что сделка по С-400 завершена. Их поставка, согласно договору, начнется в июле 2019-го или в более ранний срок. Эрдоган отметил, что Россия предложила Турции «очень выгодные условия».

В апреле США поставили Турции ультиматум: если Анкара не откажется от приобретения российских ЗРК, то Вашингтон не будет поставлять ей истребители пятого поколения F-35. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

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Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.

В январе 2019-го сообщалось, что «Алмаз-Антей» завершает разработку перспективной системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей». Комплекс является развитием РЛС 96Л6Е, применяемой в С-300 и С-400. Российские военные должны получить С-500 в 2020 году.

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