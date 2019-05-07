Турцию и США решили отговорить от взаимных санкций из-за российских С-400

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хочет избежать ситуаций, когда бы союзники по альянсу вводили санкции друг против друга. Об этом он заявил пресс-конференции в Анкаре после встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, передает Reuters.

Так глава НАТО отреагировал на планы Турции по закупке российских систем противовоздушной обороны С-400, в связи с чем американская сторона грозит ввести санкции против Анкары. «Если решение не будет найдено, то от этого проиграют все, в том числе и альянс», — рассказал он турецкому телеканалу NTV.

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По словам Столтенберга, Турция — важный союзник НАТО, которую другие члены альянса поддерживают из-за серьезных проблем в области безопасности, с которыми сталкивается государство. Он напомнил, что организация помогает защищать Анкару с помощью систем ПВО и ПРО и усиленного патрулирования самолетами дальнего радиолокационного обнаружения.

В апреле США поставили Турции ультиматум: если Анкара не откажется от С-400, Вашингтон введет против республики санкции и не будет поставлять ей истребители пятого поколения F-35. Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в ответ заявил, что в этом случае Турция «найдет, где закупить истребители».

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия может передать Турции С-400 еще до июля 2019 года.

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