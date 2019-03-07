Турция задумалась о покупке С-500 у России

Турция не исключает закупку зенитных ракетных комплексов С-500 у России. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает издание NTV.

Турецкий лидер заверил, что не собирается отказываться от текущего контракта на поставку С-400. По его словам, разорвать договоренность было бы непорядочно, поскольку детали сделки уже согласованы, включая кредитные условия и совместное производство. После завершения сделки Турция собирается рассмотреть варианты по закупке у России С-500.

14 февраля Эрдоган перед переговорами с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что Вашингтон оказывает сильное давление на Анкару и требует отказаться от закупки российских ракетных систем. Представитель США уже пять раз c начала 2019 года встречался с турками, пытаясь отговорить их приобретать С-400.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит. Установка систем ПРО может начаться в октябре 2019 года.

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