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14:19, 2 июля 2026Наука и техника

Названа улучшающая состояние кожи и волос добавка

Nutrients: Коллагеновые пептиды поддерживают здоровье кожи, волос и ногтей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: puhhha / Shutterstock / Fotodom

Коллагеновые пептиды могут поддерживать здоровье кожи, волос и ногтей, а также помогать заживлению ран. К такому выводу пришли авторы обзора клинических исследований, опубликованного в журнале Nutrients.

Коллаген — один из главных структурных белков кожи: он отвечает за ее плотность, упругость и способность удерживать влагу. С возрастом его становится меньше, поэтому кожа теряет эластичность, становится суше, а морщины заметнее. В обзоре ученые отмечают, что пероральный прием коллагеновых пептидов был связан с улучшением увлажненности кожи, повышением эластичности, уменьшением выраженности морщин и поддержкой структуры дермы.

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Наиболее стабильные результаты показали низкомолекулярные пептиды, богатые гидроксипролином. Такие соединения лучше усваиваются и могут участвовать в процессах обновления внеклеточного матрикса, стимулировать активность фибробластов и синтез компонентов кожи. По словам авторов, важнее может быть не источник коллагена — морской, бычий или свиной, — а размер и состав самих пептидов.

Отдельно исследователи рассмотрели влияние коллагена на волосы, ногти и заживление ран. В некоторых клинических работах добавки были связаны с увеличением толщины и прочности волос, более быстрым ростом ногтей и снижением их ломкости. Также есть данные, что коллагеновые пептиды могут поддерживать восстановление тканей при ожогах, пролежнях и других повреждениях кожи.

При этом авторы подчеркивают, что доказательства пока нельзя считать окончательными. Многие исследования были короткими, включали небольшое число участников или использовали добавки с несколькими активными компонентами.

Ранее ученые выяснили, что пребывание на солнце утром или ближе к вечеру тоже повреждает клетки кожи.

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