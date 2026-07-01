Развенчан популярный миф о безопасном времени для загара

PP: Пребывание на солнце утром или ближе к вечеру тоже повреждает клетки кожи

Даже непродолжительное пребывание на солнце утром или ближе к вечеру может повреждать клетки кожи и повышать риск развития рака. К такому выводу пришли ученые из Австралии. Результаты исследования опубликованы в журнале Photochemistry and Photobiology (PP).

В исследовании приняли участие 58 человек со светлой кожей. Участки кожи на их спине подвергали воздействию ультрафиолетового излучения разной интенсивности — от более слабого, характерного для утренних и вечерних часов, до более сильного, как в полдень. После этого ученые исследовали образцы кожи и оценили повреждение ДНК и иммунный ответ.

Оказалось, что повреждения ДНК возникали независимо от интенсивности солнечного света. Даже те дозы ультрафиолета, которые не вызывали покраснения кожи, запускали молекулярные изменения, связанные с повреждением клеток. По словам исследователей, решающее значение имеет не сила солнечного излучения, а общая полученная доза ультрафиолета.

Авторы подчеркивают, что полностью избегать солнца не нужно — оно необходимо организму для выработки витамина D. Однако результаты показывают, что считать утренние и вечерние часы абсолютно безопасными ошибочно. Ученые рекомендуют использовать солнцезащитные средства не только во время отдыха на пляже, но и при повседневном пребывании на улице.

Ранее ученые выяснили, что агонисты рецепторов GLP-1 помогают бороться с заболеваниями кожи.