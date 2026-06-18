Найдено неожиданное средство против воспалительных заболеваний кожи

Pharmaceutics: Агонисты рецепторов GLP-1 помогают бороться с заболеваниями кожи

Препараты на основе агонистов рецепторов GLP-1, которые используются для лечения диабета и ожирения, могут помогать не только снижать вес, но и бороться с воспалительными заболеваниями кожи. К такому выводу пришли ученые из Вроцлавского медицинского университета. Результаты опубликованы в журнале Pharmaceutics.

Интерес исследователей возник после того, как врачи заметили: у некоторых пациентов, получавших такие препараты, одновременно с улучшением обмена веществ уменьшались проявления псориаза. Позже выяснилось, что рецепторы GLP-1 присутствуют не только в поджелудочной железе и кишечнике, но и на клетках иммунной системы, что позволяет лекарствам напрямую влиять на воспалительные процессы.

Анализ исследований показал, что препараты способны снижать выработку молекул, поддерживающих хроническое воспаление, включая TNF-α, IL-6 и IL-17. Наиболее убедительные данные получены для псориаза, однако перспективы также рассматриваются для атопического дерматита и других воспалительных заболеваний кожи.

Кроме того, ученые обнаружили признаки того, что такие лекарства могут ускорять восстановление тканей и заживление ран. Это особенно важно для пациентов с диабетом, у которых хронические повреждения кожи часто становятся серьезной проблемой. Авторы подчеркивают, что пока эти препараты не могут заменить стандартное лечение кожных болезней, однако в будущем после проведения более крупных клинических исследований они могут стать полезным дополнением к терапии.

Ранее ученые выяснили, что потребление винограда улучшает состояние кожи.