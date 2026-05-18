11:33, 18 мая 2026Наука и техника

Популярный продукт оказался способен улучшать состояние кожи

ACS Nutrition Science: Потребление винограда улучшает состояние кожи
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Регулярное употребление винограда может улучшать состояние кожи и повышать ее устойчивость к повреждениям. К такому выводу пришли ученые из Университета Западной Новой Англии. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Nutrition Science.

В эксперименте добровольцы в течение двух недель ежедневно съедали количество винограда, эквивалентное трем порциям. До и после этого исследователи анализировали активность генов в коже, а также реакцию организма на воздействие ультрафиолета.

Оказалось, что после употребления винограда у всех участников менялась работа генов, связанных с защитой кожи. Ученые также зафиксировали снижение уровня малонового диальдегида — маркера окислительного стресса, который повышается при повреждении клеток.

Авторы работы считают, что виноград помогает усиливать естественный барьер кожи и может влиять не только на нее, но и на другие органы, включая печень, мышцы и даже мозг.

Ранее ученые выяснили, что облепиха поддерживает здоровье нескольких систем организма.

