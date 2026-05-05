Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:43, 5 мая 2026Наука и техника

Привычную ягоду связали с укреплением иммунной системы

Front Pharmacol: Облепиха поддерживает здоровье нескольких систем организма
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Облепиха может значительно поддержать здоровье сразу нескольких систем организма — от печени до мозга. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие работу в журнале Frontiers in Pharmacology.

Исследования показывают, что ягоды, семена и листья растения богаты флавоноидами, витаминами, каротиноидами и полезными жирными кислотами. Эти вещества помогают снижать воспаление, защищают клетки от повреждений и укрепляют иммунную систему. В экспериментах облепиха улучшала показатели печени, снижала уровень холестерина и поддерживала работу сердечно-сосудистой системы.

Материалы по теме:
Какие ягоды самые полезные для здоровья? Сколько ягод можно есть, чтобы не навредить организму
Какие ягоды самые полезные для здоровья?Сколько ягод можно есть, чтобы не навредить организму
2 августа 2023
Какой урожай овощей, фруктов и ягод собирают в сентябре? И какие работы нужно провести в огороде осенью
Какой урожай овощей, фруктов и ягод собирают в сентябре?И какие работы нужно провести в огороде осенью
16 января 2026

Особенно заметна польза для пищеварения: полисахариды облепихи улучшают микрофлору кишечника, усиливают его защитные функции и способствуют нормализации обмена веществ. Также зафиксированы эффекты для мозга — снижение воспаления и поддержка когнитивных функций.

Ученые отмечают, что облепиха уже активно используется в продуктах питания, косметике и добавках, благодаря своему богатому составу. При этом для окончательного подтверждения эффекта необходимы дополнительные клинические исследования.

Ранее стало известно, что экстракт малины помогает снижать проявления жировой болезни печени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Возложу цветы к могиле неизвестного солдата». Фицо приедет в Москву 9 мая. С чем связано это решение?

    Угрозу атаки БПЛА объявили на первой в России федеральной территории

    Илон Маск репостнул цитату из романа Достоевского

    Покалеченная в Дубае украинская модель дала первое интервью западным СМИ. Что нового она рассказала о скандальной вечеринке?

    Появились подробности об освобождении двух россиянок в Мьянме

    Россиянам назвали самые подешевевшие в апреле машины

    Москвичам назвали лучшее время для наблюдения за звездопадом

    Хейтера Валиевой обвинили в «травле и издевательствах» и выгнали из фигурного катания

    Трамп увидел выгоду в конфликте с Ираном

    Привычную ягоду связали с укреплением иммунной системы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok