Привычную ягоду связали с укреплением иммунной системы

Front Pharmacol: Облепиха поддерживает здоровье нескольких систем организма

Облепиха может значительно поддержать здоровье сразу нескольких систем организма — от печени до мозга. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие работу в журнале Frontiers in Pharmacology.

Исследования показывают, что ягоды, семена и листья растения богаты флавоноидами, витаминами, каротиноидами и полезными жирными кислотами. Эти вещества помогают снижать воспаление, защищают клетки от повреждений и укрепляют иммунную систему. В экспериментах облепиха улучшала показатели печени, снижала уровень холестерина и поддерживала работу сердечно-сосудистой системы.

Особенно заметна польза для пищеварения: полисахариды облепихи улучшают микрофлору кишечника, усиливают его защитные функции и способствуют нормализации обмена веществ. Также зафиксированы эффекты для мозга — снижение воспаления и поддержка когнитивных функций.

Ученые отмечают, что облепиха уже активно используется в продуктах питания, косметике и добавках, благодаря своему богатому составу. При этом для окончательного подтверждения эффекта необходимы дополнительные клинические исследования.

