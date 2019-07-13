В Госдуме анонсировали поставки С-400 в другие страны

Россия может поставить зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в ряд стран Ближнего Востока. Об этом председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал в интервью RT.

Слуцкий отметил, что поставки С-400 в Турцию — это «первая ласточка». По его словам, вслед за Анкарой другие страны из этого региона заявили о желании приобрести российское вооружение. Политик не уточнил, о каких именно государствах идет речь, но подчеркнул, что Россия намерена начать поставки в самое ближайшее время.

В пятницу, 12 июля, Россия начала поставки С-400 в Турцию. Три грузовых самолета доставили в Анкару несколько тягачей и транспортную машину из состава комплекса.

США и другие страны НАТО грозят Турции санкциями за приобретение российского вооружения. Они опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. В связи с этим 28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 «Триумф» выступают Китай и Индия.

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