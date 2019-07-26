Украинского политолога попытались заставить целовать землю Украины в телеэфире

Участник политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» принес горстку украинской земли для постоянного эксперта Вадима Трюхана. Видео опубликовано на YouTube-канале передачи.

В студии гостя представила ведущая Ольга Скабеева, затем он выступил сам. Александр Мединский заявил, что воевал в Донбассе, является ветераном АТО, а до этого был на Майдане.

Затем он обратился к одному из экспертов с Украины Вадиму Трюхану, завсегдатаю российских политических ток-шоу. «Я приехал с гостинцем для вас. Это земля из украинских котлов, мне передали те киборги, те побратимы. Целуй украинскую землю, целуй! Становись на колени перед украинским народом», — сказал гость.

Мединский достал из кармана пиджака целлофановый пакет с горсткой земли, подошел к эксперту и положил его на подиум рядом с ним. Трюхан с криком «Возьмите ее себе!» швырнул гостинец обратно в сторону бывшего военного. «Вот так ты украинскую землю швыряешь. Вот видите кто это? Это клоун», — отреагировал оппонент. Скабеева призвала Трюхана и Мединского успокоиться, высказываться спокойно по сути, без драк.

Ранее телеведущий украинского канала «112» Денис Жарких в эфире программы «60 минут» резко ответил на высказывание президента Украины Владимира Зеленского.

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