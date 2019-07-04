Соловьев осудил Скабееву за приглашение «дурака и подлеца» Кашина в телеэфир

Телеведущий Владимир Соловьев назвал журналиста Олега Кашина «дураком» и осудил ведущих программы «60 минут» за то, что приглашают его к участию в ток-шоу на «России 1». Такое заявление Соловьев сделал в эфире «Вести FM». Запись передачи доступна на YouTube.

«Кашин, ты подлец и дурак. [Ведущие «60 минут»] Ольга Скабеева и Евгений Попов делают большую ошибку, вытаскивая этого подлеца из лондонского небытия и отряхивая с него пыль», — заявил ведущий. Соловьев также отметил, что журналист бездарен и лишен эмпатии.

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Такое возмущение ведущего вызвали слова Кашина о том, что на фоне трагедии в Баренцевом море было бы хорошо, если бы российские власти отпустили украинских моряков, задержанных за нарушение пересечения границы. Пост с таким содержанием Кашин опубликовал у себя в Telegram-канале 2 июля.

24 украинских военнослужащих в настоящий момент находятся под следствием в России. Они были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Киев считает их военнопленными и требует вернуть на Украину, аналогичный вердикт в мае текущего года вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

1 июля 2019 года произошел пожар на борту глубоководного аппарата во время батиметрических измерений. В результате него погибли 14 моряков. По неофициальным данным, речь идет об атомной подлодке АС-31, известной как «Лошарик». В качестве причин пожара СМИ называли проблемы с одной из аккумуляторных батарей и короткое замыкание в одном из распределительных щитов.

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