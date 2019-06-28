Соловьева назвали падальщиком за ложь о журналисте «Новой газеты»

Замглавного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов заявил, что ведущие программы «Кто против?» на «России 1» Владимир Соловьев и Сергей Михеев намеренно соврали о спецкорреспонденте издания Павле Каныгине.

Ведущие начали выпуск программы от 19 июня с упоминания «Новой газеты» и ее журналиста. Каныгин занимается расследованием авиакатастрофы малайзийского «Боинга» МН17.

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В тот день представители Совместной следственной группы (JIT) официально объявили о четырех подозреваемых по делу — троих россиянах и одном гражданине Украины. По данным следствия, все подозреваемые причастны к перемещению ЗРК «Бук», из которого, как считается, и был сбит самолет.

«Посмотрите: вот Анатолий Шарий показал во всей красе этого человека», — говорит Соловьев, после чего показывает ролик, в котором во время включения Каныгин заикается и сморкается. На это ведущий заметил: «Вы мне скажите, а Паша Каныгин сейчас что делает? Это он сопли со стола вытирает? Вот это качество расследователя». После Михеев прямо намекает на то, что Каныгин якобы употребляет наркотики. Видео Шария, которое было показано в эфире, опубликовано на YouTube 11 февраля 2015 года.

Соколов подчеркнул, что на видео Каныгин действительно заикается. «И съемка проводилась сразу после операции на гайморовых пазухах, о чем сообщалось неоднократно», — пояснил он. Соколов объяснил, что видео и ранее использовалось, чтобы обвинить Каныгина в употреблении наркотиков.

«По поводу этих лживых обвинений, которые уже транслировались в эфире, в начале 2018 года было даже принято специальное решение Общественной коллегии по жалобам на прессу», — рассказал он. По словам Соколова, тогда дело также касалось ВГТРК, только другой программы — «Вести». В решении указывалось, что слова о наркотиках — домысел, который был преподнесен как факт для введения телезрителя в заблуждение.

Замглавреда «Новой» добавил, что в программе ничего не сказали о сути расследования, а также не проявили никакого сочувствия к погибшим. «Ложь, произнесенная однажды, может быть заблуждением. Ложь, повторенная сознательно, — клевета. Потому что тут ведь в чем закавыка: "новостное" шоу выдало не просто ложь, а ложь, давно протухшую. Но падальщикам все равно», — добавил Соколов.

Ранее Соловьев назвал покойного журналиста Сергея Доренко предателем. Позднее вдова Юлия Доренко ответила ему и объяснила слова ведущего признаками зависти и страха. По ее словам, супруг при жизни охарактеризовал Соловьева как «мерзкую карлицу».

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