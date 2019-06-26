Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева в адрес покойного мужа

Вдова Сергея Доренко Юлия прокомментировала в Telegram слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал ее покойного мужа предателем.

Юлия Доренко назвала нападки Соловьева признаками зависти и страха. Она рассказала, как на встрече в Кремле ее муж предложил Соловьеву сделать совместное селфи, однако телеведущий отказался и вновь начал обвинять его в предательстве.

«[Сергей Доренко] прислал мне сообщение, в котором рассказал об этой ситуации, и фото — лист бумаги, на котором он написал про Соловьева — "мерзкая карлица", "хлопотливая тетенька", — рассказала она. — Владимир, если Сергея Доренко нет, это не значит, что за него некому ответить», — заключила Юлия Доренко.

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Ранее журналист Роман Бабаян, который стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва» после смерти Доренко, упрекнул телеведущего в некорректном поведении. Он добавил, что сотрудники радиостанции тоже возмущены словами Соловьева, поскольку продолжают любить и уважать Доренко.

25 июня Соловьев в эфире «Вести FM» назвал Доренко предателем. Он вспомнил, что журналист критиковал президента России Владимира Путина во время выступления на Майдане в 2004 году.

Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва» вплоть до своей смерти. Журналист и ведущий, в начале 2000-х получивший псевдоним «телекиллер», скончался 9 мая. Он почувствовал себя плохо за рулем мотоцикла и не справился с управлением. Причиной смерти стал разрыв аорты.

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