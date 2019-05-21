Вдова Доренко показала последние фото журналиста перед смертью

Вдова Сергея Доренко Юлия рассказала в Instagram о том, как прошел последний день журналиста и поделилась фотографиями и видео с его участием, которые были сделаны незадолго до его смерти.

По словам Юлии, 9 мая они с мужем следили за парадом Победы по телевизору. После его окончания супруга предложила Доренко остаться дома и посмотреть вместе кино. Однако как только погода наладилась, Доренко решил съездить к своему другу Брониславу Виногродскому в Ярославскую область. Прибыв на место, он позвонил жене и рассказал, что хорошо проводит время.

Материалы по теме «Я хотел кровушки» За что любили и ненавидели одного из главных журналистов России Сергея Доренко

Когда позже на Москву обрушился ливень с грозой, Юлия написала мужу, чтобы он был осторожнее на дороге, и он пообещал, что поедет «потихонечку». Когда журналист перестал выходить на связь, супруга Доренко попросила сотрудников радиостанции «Говорит Москва», где он был главным редактором, проверить новостные ленты. Известие о его смерти пришло к ней спустя десять минут.

Виногродский, у которого Доренко был в гостях перед смертью, рассказал, что в беседе с ним Доренко жаловался на повышенное давление и на «мушек» перед глазами, а основной темой для разговора стали смерть и бессмертие.

Доренко скончался 9 мая. Он почувствовал себя плохо за рулем мотоцикла и не справился с управлением. Причиной смерти медики назвали разрыв аорты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!