Радио «Говорит Москва» закрыло шоу Сергея Доренко «Подъем». Об этом сообщается на сайте станции.

«"Подъема" больше не будет. Его создал и делал Сергей Доренко. Заменить его не сможет никто», — говорится в сообщении. Уточняется, что шоу уйдет из эфира 14 мая.

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Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая. Он почувствовал себя плохо за рулем мотоцикла и не справился с управлением. Причиной смерти медики назвали разрыв аорты.

Ранее 13 мая друг Доренко Бронислав Виногродский рассказал о последних часах жизни журналиста, которые тот провел у него на даче. По его словам, тот пожаловался на повышенное давление и на «мушек» перед глазами. Также выяснилось, что журналист в день своей гибели проехал на мотоцикле около 600 километров.

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