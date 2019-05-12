Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко знал о своем диагнозе, сообщил ТАСС гендиректор радиостанции Владимир Мамонтов.

«По моим сведениям, Сергей знал, что у него аневризма, знал о своем диагнозе», — сказал Мамонтов.

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Он затруднился ответить, что делал Доренко для поддержания здоровья и лечения. Мамонтов отметил, что журналист, зная о диагнозе, продолжал жить полной жизнью.

12 мая прощание с Доренко отменили, поскольку полиция не выдала тело вдове, постановив провести повторную судебно-медицинскую экспертизу. Дочери журналиста от первого брака утверждают, что их отца могли отравить.

Доренко разбился на мотоцикле в центре Москвы 9 мая. Ему стало плохо. Официальной причиной смерти назван разрыв аорты.

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