Погиб Сергей Доренко

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко погиб после ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли» — сказал источник.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что 59-летнего журналиста доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, где он скончался.

Доренко стал главным редактором «Говорит Москва» в 2014 году, до этого он возглавлял радиостанцию «Русская служба новостей».

С 1996 по 2000 он работал на телеканале ОРТ, сотрудничество с которым было прекращено после репортажа про гибель в Баренцевом море подводной лодки «Курск».