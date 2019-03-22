Доренко ответил на призывы лишить его эфиров

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко заявил, что призывы ограничить его участие в эфирах со стороны главы Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного — лишь попытка отвлечь внимание от действий самого дрессировщика. Комментарий журналиста опубликован на сайте радиостанции.

«Отталкивающий Запашный пытается замести следы своего хозяйствования в цирке, которое, на мой взгляд, заслуживает самого пристального изучения правоохранителями», — объяснил журналист. По мнению Доренко, «стыдный Запашный» критикой в его адрес также «пытается отвлечь внимание порядочных людей от оскорбительной для любого современного человека так называемой дрессировки животных».

22 марта Запашный выступил на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре. По данным РИА Новости, в рамках слушаний депутаты совместно с представителями профессионального сообщества обсуждали концепцию законопроекта.

В своем выступлении он пожаловался на публициста и журналиста Александра Невзорова и Сергея Доренко. «Господин Доренко обозвал всех деятелей культуры четырехлетними детьми, которые не развиваются и являются тупыми по жизни», — сказал гендиректор цирка на Проспекте Вернадского. Он подчеркнул, что необходимо «внести конкретику» в новый закон, указать, что есть какие-то «непозволительные вещи». «Должен оставаться инструментарий для того, чтобы лишать таких людей слова», — добавил Запашный.

26 февраля глава комитета Елена Ямпольская рассказала, что лидер группы Ленинград Сергей Шнуров, митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и Эдгард Запашный стали членами общественного совета при комитете Госдумы. По ее словам, это независимо мыслящие люди, которые смогут предложить «еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!