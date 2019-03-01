Цирковые артисты обвинили Запашного в мошенничестве

Межрегиональная общественная организация «Творческое объединение цирковых коллективов» обвинила руководителя Большого московского цирка Эдгарда Запашного в мошенничестве. Об этом сообщает «Дождь» в пятницу, 1 марта.

Глава объединения Виктория Ваганова пояснила, что на дрессировщика уже готовят заявление в Следственный комитет. Его подозревают в умышленном банкротстве трех компаний, которые занимались продажей билетов в ходе гастролей Большого московского цирка в крупнейших городах России, а также в Белоруссии и Объединенных Арабских Эмиратах. Они не расплатились с артистами и заказчиками, а затем были признаны разоренными. Речь идет о компаниях «Нил-Медиа», «Лайв Концерт» и о фирме индивидуального предпринимателя Андрея Балашова.

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Сам Запашный свою вину не признал и объяснил, что в шоу-бизнесе случаются разные ситуации. «Есть люди, которые рискуют своими собственными деньгами, проводят гастроли по всему миру, работают со многими компаниями, есть успешные люди, есть неуспешные, и никто не застрахован», — отметил он. По словам дрессировщика, в последние годы прибыль цирка, которым он руководит, растет.

В феврале Запашный обратился в полицию из-за сообщений, полученных в Instagram. Неизвестный мужчина угрожал его жизни и обещал встретиться с ним.

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