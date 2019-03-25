Доренко подписал петицию против самого себя

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко подписал петицию жителей Омска, которые требуют от него извинений в свой адрес. Об этом журналист сообщил в своем Telegram-канале. Также он опубликовал ссылку на петицию в соцсетях.

Автор петиции заявил, что Доренко негативно высказался об омичах в своей программе «Подъем» от 15 марта. Во время эфира ведущий поднял тему убийств, совершаемых на почве межнациональной розни. По мнению подписавшихся под петицией, журналист оскорбил омичей, окрестив их дикарями. «Но почему он считает нас, омичей, тухлыми?» — уточнили они.

Говоря о варварстве гуннов в Риме, Доренко заявил, что «дикие люди» также приезжают «из Омска, Кургана, Новосибирска» и все разрушают.

Ранее Доренко оказался в центре скандала, связанного с критикой деятелей культуры в России. Он назвал их не развивающимися четырехлетними детьми. В ответ глава Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный призвал ограничить выступления Доренко в СМИ.

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