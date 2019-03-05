Доренко назвал Сталина позором и потребовал убрать его могилу с Красной площади

Журналист Сергей Доренко на сайте возглавляемой им радиостанции «Говорит Москва» обратился к российским властям с предложением убрать могилу Иосифа Сталина с Красной площади.

«Пока Сталин лежит в центре Москвы, пока от Сталина измеряется расстояние в России, пока Сталин центр страны — Сталин жив. И с этим надо немедленно покончить», — заявил он.

По мнению Доренко, «Сталин — это наш позор». «Сталин — это то, за что стыдно каждому из нас. У нас должно достать мужества признаться себе в этом позоре и очиститься», — заключил журналист.

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Отмечается, что обращение адресовано Администрации президента России, правительству и Федеральному собранию.

В годовщину смерти Сталина 5 марта могила бывшего генерального секретаря оказалась усыпана цветами и венками. Почтить память советского вождя у его могилы в этот день решили коммунисты.

Могила Сталина располагается у Кремлевской стены. До осени 1961 года его тело хранилось в Мавзолее. 31 октября 1961-го под предлогом репетиции парада к 7 ноября Красную площадь перекрыли, чтобы захоронить тело рядом с Мавзолеем.

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