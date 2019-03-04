Испанские СМИ «разоблачили» ложь Сталина о взятии Берлина

Одна из крупнейших газет Испании, издание ABC, выпустила материал под названием «Ложь Сталина о взятии Берлина, в которую вы верили 70 лет». Его автор Мануэль Вильяторо разобрал постановочную фотографию с водружением советского флага над Рейхстагом, ставшую символом победы над нацизмом. Автор также пожалел в юных немцев, обманутых фюрером Великогерманского рейха Адольфом Гитлером.

Вильяторо называет «обманом Сталина» снимок «Знамя Победы над рейхстагом» (известно, что знаменитый снимок был постановочным и подвергался ретуши, — прим. «Ленты.ру». Журналист ссылается на книгу историка Хесуса Эрнандеса, который считал, что лидеру СССР Иосифу Сталину не давала покоя слава американского снимка «Водружение флага над Иводзимой». «Видимо, единственное, чего хотели Советы, — это сделать такой же шокирующий кадр, как у американцев в Иводзиме», — пишет Вильяторо.

Журналист также описал обстоятельства, которые сопровождали взятие Берлина. Он указывает, что 2,5 миллионам советских солдат и шести тысячи танкам противостояли противостояли 800 тысяч немецких бойцов.

«Большинство из них к тому же были бедными детьми, заманенными в Гитлерюгенд ложными обещаниями славы и имперского будущего Германии под командованием Гитлера, который, как говорили, восстанет из пепла. Ложь, — пишет журналист. — Этих маленьких солдат сопровождали тысячи пожилых людей, вооруженных и обученных войне остатками тех немногих подразделений, которым удалось выжить в постоянных боевых действиях».

Приказ Иосифа Сталина номер 227, известный как «Ни шагу назад!», доказывает, что Сталин «всегда не задумываясь посылал на смерть тысячи солдат ради своих целей», полагает испанский журналист.

Ранее в феврале резонанс в России вызвала другая статья ABC, прославлявшая «Голубую дивизию» — испанское добровольческое формирование, сражавшееся на стороне Германии во Второй мировой войне.

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