Испанские журналисты восхвалили осаждавшую Ленинград дивизию

Испанское издание ABC опубликовало материал, прославляющий «Голубую дивизию» — испанское добровольческое формирование, сражавшееся на стороне Германии во Второй мировой войне. Статья доступна на сайте издания.

«Испанские лыжники пересекли замерзшее озеро ценой своего здоровья при температуре 52 градуса ниже нуля, с небольшими запасами», — говорится в статье. В статье также приводится цитата Адольфа Гитлера, который называл испанцев бесстрашными бойцами, бросившими вызов смерти. Фюрер признавал, что его людям посчастливилось быть рядом с такими солдатами.

Особое внимание автор статьи уделил противостоянию «Голубой дивизии» и советских войск. Он подробно описал бои 1943 года, когда на почти шесть тысяч замерзших испанцев надвигались 38 батальонов Красной армии, усиленных танками.

Многие комментаторы поспорили с автором статьи, назвав этот эпизод позором страны, не вызывающим ни малейшей гордости. «Это черная страница в истории Испании», — заключали они.

Как сообщает РИА Новости, в ОНФ России публикацию на сайте ABC назвали попыткой реабилитировать преступников.

«Голубая дивизия» была формально добровольческим объединением, боровшимся против СССР. Несмотря на то что по факту они выполняли приказы командования вермахта, испанские солдаты называли себя не сторонниками Гитлера, а противниками коммунизма. Многие из них считали советскую власть виновной в Гражданской войне в Испании, в результате которой к власти пришел Франсиско Франко, и хотели отомстить за погибших родственников.

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