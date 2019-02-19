В России отреагировали на восхваляющую испанских добровольцев Гитлера статью

Посольство России в Мадриде отреагировало на статью в испанской газете ABC, которая восхваляет «Голубую дивизию», воевавшую на стороне гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны. В ведомстве призвали не забывать об историческом контексте, говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook.

Как отмечается в реплике, направленной посольством в редакцию испанского издания, гордиться оказанием помощи нацистам в удержании блокады Ленинграда недопустимо. В посольстве напомнили, что во время блокады, которая длилась 872 дня, погибли около миллиона горожан, большая часть из них — от голода.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание на то, что многие читатели газеты также осудили публикацию. «Большинство комментариев читателей к опубликованной на веб-портале газеты ABC статье С. Серверы "Последняя битва "Голубой дивизии" совпадают с нашим мнением», — уточнили там.

Статья, посвященная испанскому добровольческому формированию, сражавшемуся на стороне Германии в годы Второй мировой войны, появилась на сайте ABC 18 февраля. В ней, в частности, приводились слова фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, который называл испанцев бесстрашными бойцами, бросившими вызов смерти.

«Голубая дивизия» была сформирована в 1941 году, изначально в ее состав входило порядка 18 тысяч человек. Формально дивизия считалась добровольческим объединением, боровшимся против СССР. Несмотря на то что по факту испанские солдаты выполняли приказы командования вермахта, они называли себя не сторонниками Гитлера, а противниками коммунизма.

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