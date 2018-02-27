Польский журналист-антисоветчик разжигал на российском ТВ и был задержан

Польский журналист и блогер Томаш Мацейчук задержан в Подмосковье, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Причину задержания он не уточнил.

Другой источник утверждает, что в отношении Мацейчука расследуется уголовное дело о возбуждении межнациональной розни (статья 282 УК), у него дома в Мытищах идут обыски. Материалы дела в ближайшее время могут быть переданы в городской суд, отметил собеседник агентства.

Материалы по теме «Мы можем сказать про Россию и Украину то, что хотим» Почему украинские эксперты терпят унижения и побои в эфире российских шоу

Мацейчук известен своими антисоветскими высказываниями на российском телевидении. Так, в апреле 2017 года он устроил драку на НТВ, заявив, что считает дедов всех присутствующих «красными фашистами».

Позже он рассказал телеканалу «Звезда», что считает себя правым и «готов пойти в ваш ГУЛаг». Несколькими днями позже он спровоцировал новый скандал, объявив о намерении прийти на акцию «Бессмертный полк» с фотографиями лидеров польского антинацистского сопротивления. «Интересно, как отреагируете, когда среди фотографий дедов-победителей увидите фотографии тех, которых они "победили" выстрелами в затылок, пытками в тюрьмах или ссылкой в ГУЛаг», — говорил журналист.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!