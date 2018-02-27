Польского журналиста-антисоветчика уличили в связях с украинскими радикалами

У польского журналиста Томаша Мацейчука в ходе обысков нашли националистическую литературу и атрибутику с запрещенной символикой. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В частности, полицейские обнаружили несколько благодарственных писем от руководителей украинских добровольческих батальонов, принимавших активное участие в операции Вооруженных сил Украины на юго-востоке страны, таких как «Донбасс» и «Айдар».

Кроме того, портал «Русская весна» опубликовал копию заявления с просьбой провести обыск у Мацейчука, направленного следственным управлением Следственного комитета России (СКР) по Калининградской области в столичное управление МВД. Согласно документу, в отношении журналиста возбуждено дело по статье 282 УК («Возбуждение межнациональной ненависти и вражды»). Основанием для расследования стало видео, выложенное в социальной сети «ВКонтакте» пользователем Еленой Захаренко.

Елена Захаренкова / ВКонтакте

На записи Мацейчук оскорбляет Гиви, в частности называя его русским террористом. Также он заявляет, что Иосиф Сталин и его союзник Адольф Гитлер вместе развязали Вторую мировую войну и виноваты в миллионах смертей.

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Ранее 27 февраля сообщалось, что Мацейчук задержан в Подмосковье. В ближайшее время материалы его дела могут быть переданы в суд.

Журналист известен антисоветскими высказываниями и скандалами на российском телевидении. В частности, он угрожал принести на акцию «Бессмертный полк» портреты якобы похищенных КГБ лидеров польского антинацистского сопротивления.

Командир батальона ополчения ДНР «Сомали» Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете недалеко от Донецка. Следствие считает, что убийство было совершено при помощи заранее заложенной в офисе мины, а организовали и исполнили его украинские спецслужбы.

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