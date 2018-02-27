Скандальный поляк-антисоветчик предупредил о возможном изгнании из России

Польский журналист Томаш Мацейчук сообщил о своем освобождении после задержания в Подмосковье. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Меня отпустили. Суд в четверг, [1 марта], в 15:00. Могут депортировать из России в Евросоюз», — сообщил журналист.

Мацейчука задержали во вторник, 27 февраля. В отношении журналиста расследуется уголовное дело о возбуждении межнациональной розни (статья 282 УК РФ). В ходе обысков в его квартире в Мытищах была обнаружена националистическая литература и атрибутика с запрещенной символикой. В частности, в доме хранились благодарственные письма от руководителей украинских добровольческих батальонов «Донбасс» и «Айдар».

Уроженец Польши известен своими антисоветскими высказываниями и скандальным поведением на российском телевидении. В частности, он устроил драку в эфире НТВ, заявив, что считает дедов всех присутствующих «красными фашистами», а также грозился принести на акцию «Бессмертный полк» портреты якобы похищенных КГБ лидеров польского антинацистского сопротивления.

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