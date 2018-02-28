Скандальный поляк-антисоветчик решил больше не «деградировать» и уехать из России

Польский журналист Томаш Мацейчук, которого 27 февраля задержали в Подмосковье, принял решение уехать из России. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Депортируют или нет — принял решение, что все равно уезжаю в Евросоюз. Хватит деградировать, надо заняться тем, что дает мне кайф и прогресс», — написал Мацейчук.

Он также добавил, что «по-человечески любит русских». «Надеюсь придет такой день, когда все дружно посидим, выпьем, покурим кальян и скажем себе пару теплых слов», — отметил он, поблагодарив поляков, украинцев, русских, армян и «даже "проклятых бездуховных" америкосов» за все.

Во вторник, 27 февраля, Мацейчука задержали в его квартире в Мытищах. В отношении журналиста расследуется уголовное дело о возбуждении межнациональной розни (статья 282 УК РФ). В ходе обысков в доме были обнаружены националистическая литература и атрибутика с запрещенной символикой.

Польский журналист известен российским телезрителям: он постоянно принимает участие в российских политических ток-шоу и прославился благодаря вызывающему поведению и антисоветстким высказываниям.

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