Задержание польского журналиста Мацейчука попало на видео

Задержание польского журналиста Томаша Мацейчука в Подмосковье засняли на видео, кадры публикует телеканал «Звезда». Также Мацейчук рассказал РБК, как проходили задержание и обыск в его доме.

«Сказали, что обыск связан с уголовным делом по статье 282 УК России. Но оказалось, что уголовное дело возбуждено не против меня, а в отношении другого человека из Калининграда, который выложил во "ВКонтакте" какую-то запись со мной», — заявил он.

По словам журналиста, у него изъяли два ноутбука и отвезли в ОВД. «У меня регистрация московская, но я спал в Мытищах, я снимаю еще одну квартиру в Мытищах. И тут мне сказали, что я зарегистрирован в одном месте, но проживаю в другом», — добавил Мацейчук. По его словам, из-за этого ему могут выписать штраф или выдворить из России с запретом на въезд на пять лет.

Ранее сообщалось, что скандального журналиста задержали 27 февраля в Подмосковье. При обыске в его квартире обнаружили националистическую литературу и атрибутику с запрещенной символикой.

Мацейчук известен антисоветскими высказываниями и скандалами на российском телевидении. В частности, он угрожал принести на акцию «Бессмертный полк» портреты якобы похищенных КГБ лидеров польского антинацистского сопротивления.

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