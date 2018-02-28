Скандальный польский журналист покинул прямой эфир НТВ под крики зрителей

Польский журналист Томаш Мацейчук в прямом эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ покинул студию, пожелав «этой помойке закрыться». Фрагмент программы опубликован во «ВКонтакте».

Эксперт попросил прощения у присутствующих и объяснил, что впервые пришел на программу с целью донести свои взгляды, а затем отчаялся и «просто начал зарабатывать».

Ранее он уже объявил о своем решении покинуть Россию, объяснив это нежеланием «деградировать».

Во вторник, 27 февраля, Мацейчука задержали, а в его квартире в Мытищах провели обыски. В отношении журналиста расследуется уголовное дело о возбуждении межнациональной розни (статья 282 УК РФ). В доме эксперта были обнаружены националистическая литература и атрибутика с запрещенной символикой.

Мацейчук постоянно принимает участие в российских политических ток-шоу и известен своим вызывающим поведением и антисоветскими высказываниями.

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