Активисты бросили на могилу Сталина по гвоздике и были задержаны

Активисты проекта «Декоммунизация» Евгений Сучков и Ольга Савченко бросили в бюст у могилы Иосифа Сталина в Москве по гвоздике и были задержаны. Об этом сообщает «Медиазона».

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По данным издания, во время акции активисты выкрикнули: «Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей».

Как сообщила изданию Савченко, ее и Сучкова задержали полицейские по наводке сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО). Активистов отвезли в ОВД «Китай-город» и забрали у них паспорта.

В июле 2018 года православный активист Дмитрий Энтео (Цорионов) и участники движения «Декоммунизация» провели митинг возле «расстрельного дома» на Никольской улице в Москве. Они выступили с требованиями создать здесь музей памяти жертв политических репрессий. Они повесили на фасад здания плакат с фотографией молодой студентки, которую военная коллегия Верховного суда СССР приговорила к смертной казни в этом доме. Аналогичный приговор был вынесен в отношении еще 31 455 человек. Мэрия Москвы хочет отдать «расстрельный дом» на Никольской под парфюмерный бутик.

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