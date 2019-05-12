Прощание с Сергеем Доренко отменили из-за запрета полиции

Прощание с журналистом Сергеем Доренко, которое должно было пройти в воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище, не состоится. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва», которую возглавлял журналист.

Полиция запретила выдавать тело Доренко его вдове. Соответствующий документ поступил в морг сегодня ночью. Как сказано в заявлении, тело будет захоронено или кремировано только после проведения повторной судебно-медицинской экспертизы.

«Решение было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака — Ксении и Екатерины Доренко. Они утверждают, что журналист мог быть отравлен», — говорится в сообщении радиостанции.

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