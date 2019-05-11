Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко

В воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище в Москве состоится только церемония прощания с журналистом Сергеем Доренко, похорон в этот день не будет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в городской мэрии.

По словам собеседника агентства, церемония начнется в 11:00. «Будет кремация, похорон завтра не будет. Дальше вопрос будет решаться после того, как родственники заберут [прах]», — сказал он.

«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности. «Захоронение праха состоится на Троекуровском кладбище через несколько дней после кремации», — говорится в Telegram-канале радиостанции.

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