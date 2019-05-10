Путин отреагировал на смерть Доренко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста Сергея Доренко, погибшего в День Победы в Москве, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 10 мая.

«Президент давно был знаком с Доренко, всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию», — сказал Песков.

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Журналист и главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер на 60-м году жизни в результате разрыва аорты во время управления мотоциклом на Садовом кольце. Его похоронят на Троекуровском кладбище. Время и дата пока не уточняются.

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