Названа официальная причина смерти Доренко

Журналист и главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер в результате разрыва аорты, сообщается на сайте радиостанции в пятницу, 10 мая.

«Аневризма грудной части аорты разорванная», — цитирует издание заключение судебно-медицинской экспертизы.

Материалы по теме «Я хотел кровушки» За что любили и ненавидели одного из главных журналистов России Сергея Доренко

Гендиректор радиостанции Владимир Мамонтов сообщил, что Сергея Доренко похоронят на Троекуровском кладбище. Время и дата будут объявлены позже.

Ранее в пятницу принадлежащее Григорию Березкину РБК сообщило со ссылкой на источники в бюро судебномедицинской экспертизы, что причиной смерти Доренко стала гемотампонада — нарушение функций сердца. Вскрытие было проведено в морге при Троекуровском кладбище.

59-летний Сергей Доренко, возглавлявший «Говорит Москва» с 2014 года, погиб 9 мая. Он потерял управление мотоциклом на Садовом кольце.

Он также работал на радиостанции «Русская служба новостей» и телеканале ОРТ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!