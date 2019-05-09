Появилось видео последних секунд жизни Доренко

Telegram-канал Baza опубликовал видео последних секунд жизни журналиста Сергея Доренко, который скончался 9 мая в Москве.

На кадрах видно, как Доренко сначала едет по эстакаде, а затем по правой полосе шоссе. После этого мотоцикл резко съезжает налево, пересекает встречные полосы и ударяется об ограждение, а журналист падает с него.

Как сообщалось ранее, Сергей Доренко потерял управление мотоциклом, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в бетонное ограждение. По данным источника ТАСС, причиной происшествия стали проблемы Доренко с сердцем.

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