Киселев прокомментировал смерть Доренко

Телеведущий Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко. Его слова приводит РИА Новости.

Погибший журналист — ярчайшая личность в российской журналистике, он прошел сложный путь и был изломан 1990-ми годами, считает Киселев. «Как мотылек на огонь, он летел по всем соблазнам телевизионной популярности. Расправлял крылья, когда информационная журналистика на нашем телевидении ощущала свою мощь», — заявил он.

Ведущий «Вести недели» напомнил, что Доренко проводил «жестокие эксперименты» в то время, однако «его цинизм был честным, от чистого сердца». По словам Киселева, не стоит осуждать погибшего, поскольку «ангелов нет». «Талантливый, сильный, полный жизнеутверждающей энергии, с большой любовью к России, он много сделал в журналистике (...)», — резюмировал он.

Киселев и Доренко вместе работали на Центральном ТВ СССР в программе ТСН на рубеже 1980-х и 1990-х.

Сергей Доренко погиб 9 мая. Он потерял управление мотоциклом, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в бетонное ограждение. По данным источника ТАСС, причиной происшествия стали проблемы Доренко с сердцем. 59-летний журналист был доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, где он скончался.

Доренко стал главным редактором «Говорит Москва» в 2014 году, до этого он возглавлял радиостанцию «Русская служба новостей». С 1996 по 2000 он работал на телеканале ОРТ, сотрудничество с которым было прекращено после репортажа про гибель в Баренцевом море подводной лодки «Курск».

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