Киселев объявил Путина избавителем России от сталинизма

Россия 24 / YouTube

Президент России Владимир Путин призвал прокуроров «выдавливать из себя Сталина». Так слова главы государства на расширенной коллегии Генпрокуратуры трактовал телеведущий Дмитрий Киселев.

В авторской программе «Вести недели» 24 марта он заявил, что президент «прямо тащит» российское общество с репрессивным мышлением «из этого болота», но социум и госаппарат сопротивляются. Выпуск доступен на YouTube.

«Понятно, что глава государства призывал строго следить за соблюдением закона в стране, но при этом был и куда более широкий посыл, обращенный к прокурорам, — выдавливать из себя Сталина. Конечно, Путин говорил другими словами, но смысл был именно таким, — считает ведущий. — Как Чехов призывал выдавливать из себя по капле раба, так Путин призывал выдавливать из себя маленького Сталина».

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Киселев отметил, что речь идет не о «большом Сталине», который «модернизировал промышленность, с чьим именем связана победа над гитлеровским фашизмом и создание ядерного щита родины, за что мы не можем не быть благодарны Сталину до сих пор». «А того маленького Сталина, что сидит в нас и по сей день. Того, кто считал человека пылью и прямо по-садистски лишал людей свободы», — подчеркнул он.

Телеведущий считает, что российское общество обладает репрессивным мышлением и называет его частью отечественной культуры, которая воспроизводится в недрах госаппарата. «Путин прям тащит все общество и всю систему из этого болота, а мы ... Нет, не каждый, конечно, но как сложившаяся культурная конструкция мы пассивно сопротивляемся. А Путин все тащит, и просит "меньше сажайте людей в неволю", а мы все сажаем», — заключил Киселев. Ведущий полагает, что Достоевский описал бы рвение, с которым в России людей сажают в тюрьму, словом «сладострастно».

В качестве примера, когда к нарушителям применяли слишком суровые меры наказания, Киселев привел арест футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые уже полгода находятся в СИЗО.

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