Киселев рассчитал военный удар по США и назвал его задачкой для третьеклассника

Ведущий телепередачи «Вести недели» Дмитрий Киселев рассчитал подлетное время российских ракет «Циркон» к крупным американским городам. Свои размышления на этот счет он высказал в воскресном выпуске от 24 февраля, запись доступна на YouTube.

По словам Киселева, российские лодки можно поставить в 400 километрах от американского берега. «Центры принятия решений от берега тоже не так далеко. Скажем, еще 400. Итого 800», — заметил он. Далее ведущий уточнил, что ракета «Циркон» летит со скоростью 11 тысяч километров в час.

Произведя расчеты, Киселев сделал вывод, что российские военные смогут нанести оперативный удар менее чем за пять минут. «Задачка для школьника третьего класса», — заключил он.

Поводом для речи ведущего стало обращение президента Владимира Путина к Федеральному собранию. В нем глава государства уточнил, что Россия может принять зеркальные меры, если американские ракеты будут размещены в Европе.

«Путин просит посчитать, вот мы и посчитали», — объяснил Киселев. Он предположил, что другие государства могут пересмотреть свое решение, зная о военном потенциале России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



