Путин пригрозил в ответ на размещение американских ракет в Европе

Россия будет вынуждена принять зеркальные и асимметричные меры в случае размещения американских ракет в Европе, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Прямую трансляцию выступления главы государства ведет телеканал НТВ в среду, 20 февраля.

«Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, в отношении и тех территорий, где находятся центры принятия решений и применения угрожающих нам ракетных комплексов. По своим тактико-техническим действиям, в том числе по подлетному времени, эти вооружения будут соответствовать тем угрозам, которые направлены против России», — сказал Путин, комментируя тему размещения американских ракет в частности в Румынии.

Он подчеркнул, что первой размещать ракеты малой и средней дальности в Европе Россия не намерена. По его словам, Москва никому не угрожает, а действия в сфере безопасности носят ответный характер. «России нужен мир», — заверил он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!