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Киселев обесценил заслуги признанной Time человеком года россиянки

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Россия 24 / YouTube

Автор программы «Вести недели» Дмитрий Киселев назвал несправедливым включение заместителя главреда «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр в список журналистов, удостоенных титула «Человек года» по версии журнала Time. На эту тему ведущий высказался в воскресном выпуске от 16 декабря, он доступен на YouTube.

По словам Киселева, Time поставил «на одну доску» убийство членов редакции газеты Capital Gazette в штате Мэриленд «рассерженным читателем» и нападение «психически больного сексуального маньяка Бориса Грица» на Фельгенгауэр в редакции «Эха». Киселев заявил, что Гриц лишь «порезал ее кожу на шее».

«Но для журнала Time и расстрел американских журналистов в штате Мэриленд, и нападение на Татьяну Фельгенгауэр просто как на невыносимо привлекательную для него женщину одно и то же», — считает Киселев.

Он также назвал необъективным включение в список журналиста Аркадия Бабченко, участвовавшего в инсценировке собственной смерти на Украине. Кроме того, Киселев указал на отсутствие в числе получивших титул Time Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые погибли в конце июля во время съемок документального фильма в Центральноафриканской республике. Также Киселева не удовлетворило то, что в список издания не вошел руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, в середине мая арестованный на Украине по подозрению в поддержке республик Донбасса и госизмене.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр было совершено 23 октября 2017 года в редакции «Эха Москвы». 48-летний Борис Гриц прорвался в помещение, ослепив охранника из газового баллончика, и нанес журналистке удар ножом в шею. Фельгенгауэр поступила в НИИ имени Склифосовского, где ее временно ввели в состояние комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После консилиума специалистов по патологии головы и шеи ей провели операцию.

Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Совета по правам человека заявил, что нападение на Фельгенгауэр не имеет отношения к свободе слова. Нападавший, гражданин Израиля Борис Гриц, объяснял свои действия навязчивым сексуальным преследованием со стороны ведущей посредством телепатии. Он был отправлен на принудительное психиатрическое лечение.

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