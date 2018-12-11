Человеком года по версии Time стала россиянка

В список журналистов, удостоенных титула «Человек года» по версии журнала Time, вошла заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр. Об этом говорится на сайте журнала.

В материале, посвященном героям года, размещена фотография Фельгенгауэр. Также она появилась в видеоролике, снятом журналом.

Кроме того, Time рассказал историю журналиста Аркадия Бабченко, который при содействии украинских спецслужб инсценировал собственную смерть.

В этом году титула «Человек года» удостоились журналисты, пострадавшие из-за своей профессиональной деятельности. Их объединили под названием The Guardians («стражи» или «хранители»). В список включили погибшего журналиста Джамаля Хашкуджи, главного редактора издания Rappler Марию Ресса и сотрудников агентства Reuters, которые отбывают тюремный срок за расследование о расправах над мусульманами-рохинджа в Мьянме.

В октябре 2017 года на Татьяну Фельгенгауэр было совершено нападение прямо в здании редакции. Гражданин России и Израиля Борис Гриц пришел к зданию «Эха Москвы», нейтрализовал охрану перцовым баллончиком, отыскал журналистку и ударил ей ножом по горлу. Татьяна попала в больницу в тяжелом состоянии, но через несколько недель вернулась к работе. Грица поместили в психиатрическую больницу.

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