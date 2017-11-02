Неизвестный с резаком ворвался к журналистам и пригрозил вскрыть вены охране

Неизвестный с резаком в руке ворвался в здание ГТРК «Калининград» и начал угрожать охраннику расправой. Об этом сообщается на сайте телекомпании.

По словам журналистов, мужчина был в темных очках и, появившись в вестибюле здания, начал развешивать на стенах листовки с экстремистским содержанием. Сотрудник охраны попытался остановить незнакомца, но тот принялся размахивать резаком и крикнул: «А хочешь, я тебе вены вскрою!»

После этого он сбежал из здания, попутно выкрикивая угрозы в адрес работников телекомпании.

На данный момент на месте происшествия работают полицейские.

23 октября в редакции «Эха Москвы» произошло нападение на журналистку Татьяну Фельгенгауэр. В редакцию пробрался вооруженный ножом человек. Ослепив охрану перцовым баллончиком, он отыскал журналистку и полоснул ее по горлу.

Атаку организовал гражданин России и Израиля Борис Гриц. Он обвинил Фельгенгауэр в том, что она якобы использует телепатию для сексуального преследования. Грицу предъявлено обвинение и назначена судебно-психиатрическая экспертиза.