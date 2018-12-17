Главред «Эха Москвы» назвал Киселева «вонючей мразью»

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале назвал «вонючей мразью» телеведущего Дмитрия Киселева. Таким образом он отреагировал на заявление Киселева в «Вестях недели» о том, что нападение на сотрудницу радиостанции Татьяну Фельгенгауэр несоразмерно с нападением на других журналистов, удостоенных Time титула «Человек года».
«Кого-то удивляет, что Дмитрий Киселев — вонючая мразь?» — написал руководитель редакции радиостанции в ответ на негодование коллеги Фельгенгауэр Александра Плющева.
В выпуске от 16 декабря Киселев сказал, что Time несправедливо поставил «на одну доску» убийство членов редакции газеты Capital Gazette в штате Мэриленд «рассерженным читателем» и нападение «психически больного сексуального маньяка Бориса Грица» на Фельгенгауэр в редакции «Эха». Гриц лишь «порезал кожу на шее» журналистки, заявил Киселев. «Но для журнала Time и расстрел американских журналистов в штате Мэриленд, и нападение на Татьяну Фельгенгауэр просто как на невыносимо привлекательную для него женщину одно и то же», — сказал он.
Нападение на Татьяну Фельгенгауэр было совершено 23 октября 2017 года. 48-летний Борис Гриц прорвался в помещение «Эха Москвы» и нанес журналистке удар ножом в шею. В НИИ имени Склифосовского Фельгенгауэр ввели в состояние комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После консилиума специалистов по патологии головы и шеи ей провели операцию.
После произошедшего сотрудница «Эха» Ксения Ларина обвинила теле- и радиоведущего Владимира Соловьева в разжигании ненависти к Фельгенгауэр. В ответ Соловьев назвал Ларину в своем эфире на «Вести ФМ» «откровенной сволочью». В целях безопасности главный редактор «Эха» временно отправил сотрудницу за границу. Венедиктов пожаловался на эфир Соловьева Следственному комитету. Затем в дискуссию вступил Киселев, посоветовавший главреду «Эха» обратиться к психиатру из-за развившейся у него мании преследования.
Киселев — автор «Вестей недели» и заместитель генерального директора ВГТРК. Помимо этого, он занимает должность генерального директора международного информационного агентства «Россия сегодня». С 2014 года он находится в черном списке Евросоюза из-за позиции по Украине. Из-за персональных санкций против него у СМИ, которыми он руководит, возникают проблемы в разных странах.