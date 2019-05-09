Появились подробности смерти журналиста Сергея Доренко

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко потерял управление мотоциклом, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в бетонное ограждение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов со ссылкой на данные ГИБДД.

По его информации, бригада скорой помощи «констатировала клиническую смерть мотоциклиста».

«Мои соболезнования семье Сережи Доренко, детям, друзьям», — добавил Венедиктов.

Сергей Доренко умер в Москве в четверг, 9 мая. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, 59-летнего журналиста доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, где он скончался. Смерть главного редактора также подтвердила радиостанция «Говорит Москва».

Доренко стал главным редактором «Говорит Москва» в 2014 году, до этого он возглавлял радиостанцию «Русская служба новостей».

С 1996 по 2000 он работал на телеканале ОРТ, сотрудничество с которым было прекращено после репортажа про гибель в Баренцевом море подводной лодки «Курск».

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