Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео

Момент падения главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко с мотоцикла попал на видео. Ролик опубликован в telegram-канале 360tv.

На кадрах видно, как мотоцикл едет с включенным аварийным сигналом или поворотником, после чего замедляется, пересекает встречную полосу перед потоком машин и падает.

Доренко скончался в Москве в четверг, 9 мая. Это подтвердила радиостанция, которую он возглавлял. Как пишет источник ТАСС, журналист ехал на мотоцикле по центру города, когда ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла, очевидцы вызвали скорую, однако спасти журналиста врачам не удалось.